1 de setembro de 2022

Essa é a quarta queda no valor da gasolina anunciada pela estatal em menos de dois meses

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (1º) uma redução de R$ 0,25 no preço da gasolina vendida às distribuidoras nas refinarias. A partir desta sexta-feira (02), o valor do litro passa de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma queda de 7,08%.

Essa é a quarta queda no valor da gasolina anunciada pela estatal em menos de dois meses. “Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, afirmou a empresa em nota.

A Petrobras informou que, com a nova redução para as distribuidoras, a parcela da petroleira no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido nas bombas.

Parte dessa queda no preço do combustível vendido para as distribuidoras deve chegar ao consumidor final nos postos nos próximos dias.

