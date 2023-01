Economia Petrobras reduz preços de venda de querosene de aviação em 11,6%

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O preço do querosene de aviação está em queda desde julho do ano passado e já acumula redução de 22,5%. (Foto: Divulgação/Petrobras)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras reduziu em 11,6% o preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras de combustíveis. A diminuição começou a valer no domingo (1º) e foi comunicada nesta segunda-feira (2) pela estatal.

O preço do querosene de aviação está em queda desde julho do ano passado e já acumula redução de 22,5%. Diferentemente de outros combustíveis, o querosene de aviação é reajustado mensalmente e tem valor definido por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras.

Mesmo assim, a Petrobras afirma que busca equilibrar o preço com o mercado internacional e acompanhar as variações da taxa de câmbio e o valor do produto no exterior. Segundo a empresa, os reajustes em periodicidade mensal reduzem a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

“Conforme prática que remonta os últimos 20 anos, os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. Os preços de venda de QAV da Petrobras buscam equilíbrio com o mercado e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio. Importante ressaltar que o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de QAV”, informa a Petrobras.

Empresas

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) informou que considera positiva a redução de 11,5% no preço do QAV. “Apesar disso, cabe destacar que essa medida é insuficiente para cobrir a alta do preço do combustível nos últimos anos. Na comparação com 2019, o QAV chegou a aumentar 121%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). No acumulado do ano de 2022, o QAV teve alta de 49,6%. O cenário atual de intensa volatilidade nos preços do barril de petróleo e do dólar pressionam diariamente as empresas aéreas, pois 60% do custo é dolarizado, e somente o QAV representa cerca de 40% desses custos”, diz a entidade.

“O anúncio de redução é importante, mas essa queda ainda é insuficiente, assim como as anteriores. O combustível segue precificado como se viesse do exterior, sendo que mais de 90% desse insumo é produzido no país. O QAV disparou nos últimos três anos e isto impacta custos estruturais e preços de bilhetes. Defendemos a revisão desta política de precificação, para que possamos retomar o crescimento da aviação brasileira e seguirmos competitivos nos mercados doméstico e internacional”, afirmou o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz. As informações são da Agência Brasil, da Petrobras e da Abear.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia