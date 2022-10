Geral Petrobras tem novo recorde de valor de mercado: 520 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

A alta do petróleo na sexta-feira (21) impulsionou as ações da Petrobras nas negociações da B3, a Bolsa de valores brasileira. (Foto: Agência Petrobras)

A alta do petróleo na sexta-feira (21) impulsionou as ações da Petrobras nas negociações da B3, a Bolsa de valores brasileira, renovando marcas históricas da estatal. As ações PN (PETR4) terminaram com avanço de 3,43%, negociadas a R$ 37,72, e as ON (PETR3) de 3,41%, a R$ 41,56. Na semana, as PNs subiram 12,87% e as ONs valorizaram 11,87%.

Com isso, a petrolífera brasileira alcançou valor de mercado recorde de R$ 520 bilhões, de acordo com a série histórica do Refinitiv.

A companhia ajudou a puxar o Ibovespa nesta sexta, que fechou em alta de 2,35%, aos 119.928,79 pontos, impulsionada também pela expectativa do mercado com o segundo turno das eleições no Brasil.

Na semana, o principal índice da B3 encerrou com valorização de 7,01%, melhor desempenho semanal desde novembro de 2020.

Relatório de Produção e Vendas

A Petrobras informou que vai divulgar o seu Relatório de Produção e Vendas do 3º trimestre de 2022 nesta segunda-feira (24), após o fechamento dos mercados.

A companhia informou também que o Relatório de Desempenho Financeiro do 3º trimestre de 2022 da estatal será divulgado no dia 3 de novembro, no início da noite, após o fechamento dos mercados.

Resultado anterior

No balanço anterior, referente ao 2º trimestre deste ano, divulgado no dia 21 de julho, a Petrobras anunciou que suas refinarias alcançaram 97% de Fator de Utilização (FUT) no fim do mês de junho. O dado é um dos destaques do Relatório de Produção e Vendas do 2º Trimestre de 2022, divulgado pela companhia.

Segundo a Petrobras, o volume de vendas de derivados no segundo trimestre teve aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre e o volume de produção de combustíveis foi 2,6% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no Relatório de Desempenho Financeiro, referente ao 2º trimestre, divulgado no dia 28 de julho, a Petrobras atingiu lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado foi creditado à forte geração de caixa, refletindo o desempenho operacional e o aumento do preço de mercado do petróleo. As informações são da CNN, da agência de notícias Reuters e da Agência Brasil.

