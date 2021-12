Saúde Pfizer diz que entrega de vacina infantil ao Brasil está prevista para janeiro

Com base em dados do IBGE, Ministério da Saúde trabalha com um público de 20 milhões de crianças, entre 5 e 11 anos Foto: Reprodução Com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Ministério da Saúde trabalha com um público de 20 milhões de crianças, entre 5 e 11 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após entrar em contradição com o Ministério da Saúde, a Pfizer respondeu em nova manifestação, que estima entregar as vacinas para crianças a partir de janeiro de 2022.

Em nota, o laboratório continua a não se comprometer com uma data específica, no entanto. Mais cedo, a Pfizer havia afirmado que ainda não era possível determinar a data de entrega de doses pediátricas ao Brasil. A empresa explicou, inicialmente que fazia todos os esforços para que cheguem ao país o mais rápido possível.

Poucas horas depois, divulgou outra manifestação em que afirma que atua junto ao governo para definir as próximas etapas do processo, com estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira (24) que “temos doses suficientes, conforme já foi explicitado no documento da consulta pública”.

O documento divulgado na noite desta quinta-feira prevê vacinação com base em prescrição médica e consentimento dos pais, mas não detalha quantas vacinas serão aplicadas nas crianças, nesta primeira leva.

Secretários do Ministério da Saúde que explicaram estar em negociação com a Pfizer desde outubro e que o laboratório teria argumentado não trabalhar com pronta entrega de vacinas, devido à capacidade produtiva.

Assim como o Brasil, cerca de 25 países, já estão utilizando vacinas infantis ou autorizaram a imunização dessa faixa etária até agora, de acordo com a consulta pública, o que confirma a busca pela compra de vacinas.

Com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Ministério da Saúde trabalha com um público de 20 milhões de crianças, entre 5 e 11 anos.

Pelo cronograma proposto, assim que a vacinação tiver início, terão prioridade crianças com comorbidades ou que vivam com pessoas com alto risco para evolução grave da doença. O governo e o laboratório fecharam contrato que prevê o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina, em 2022.

O acordo inclui a possibilidade de “fornecimento de versões modificadas do imunizante para variantes, que poderão ser eventualmente desenvolvidas caso necessário, e versões para diferentes faixas etárias, conforme solicitação por parte do Ministério da Saúde”, de acordo com a Pfizer”.

