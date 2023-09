Tecnologia Photo Dump: o que é e como fazer no Instagram

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entenda o que é essa tendência que está em alta na rede social. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vivemos em uma era digital onde a forma de compartilhar momentos e experiências é constantemente reinventada. Uma das tendências que ganharam destaque, especialmente durante a pandemia de covid, foi o Photo Dump no Instagram. E se você não faz ideia do que isso significa, separamos cada detalhe para você aproveitar a trend.

O Photo Dump é basicamente publicar em fotos tudo o que foi vivido em um mês ou uma semana para compartilhar com seus seguidores. Por exemplo, no último dia de setembro, pegar os melhores momentos — sejam eles festa, parque, interação com seu grupo de amigos, seu pet ou o que você viveu — e juntá-los em uma única publicação.

Outro ponto que contribuiu para que a tendência ganhasse força foi a adesão de personalidades famosas como Kim Kardashian e Bella Hadid, e a brasileira Virgínia Fonseca. Elas adotaram o Photo Dump como uma maneira de compartilhar seu cotidiano e momentos especiais com seus seguidores.

Photo Dump

O termo Photo Dump, traduzido para o português, ficaria algo como “despejo de fotos”. Refere-se à prática de compartilhar uma série de fotos em sequência no Instagram.

Essa tendência surgiu durante a pandemia de covid-19. Na época, as interações sociais presenciais se tornaram limitadas devido ao isolamento em casa. Então as pessoas buscaram meios virtuais para se conectar e compartilhar suas experiências com amigos e familiares que não viam há muito tempo.

O Instagram usa ferramentas que possibilitam a criação de layouts, com duas ou até seis fotos encaixadas. Não há, no entanto, um número fixo de fotos necessário para criar um Photo Dump.

A ideia dessa prática está na publicação de várias imagens, geralmente relacionadas a um tema ou evento específico, em uma única postagem no Instagram. Se não houer colagens, o número máximo de fotos ou vídeos permitidos em um mesmo post, no feed da plataforma, é dez.

Daí, é importante usar a criatividade e fazer colagens ou layout com tudo que aconteceu naquele mês na sua rede social. A chave é criar uma sequência que prende a atenção dos seguidores, independentemente de serem seis ou dez fotos.

Como fazer um Photo Dump

Para aderir à tendência do Photo Dump, você pode seguir alguns passos simples e criativos, adaptando-se aos diferentes formatos de postagem no Instagram, seja no feed, nos stories ou nos reels.

1. No Feed – A publicação de um Photo Dump no feed do Instagram envolve uma seleção de uma série de fotos relacionadas ao mesmo tema ou momento. Siga os passos abaixo para fazer uma sequência no feed:

– Tema, evento ou mês: escolha um tema ou evento que deseja compartilhar, como um dia na praia, um passeio no parque ou um evento especial.

– Sequência de fotos: selecione de seis a dez fotos que melhor representem o tema escolhido e que possam contar uma história visualmente atraente.

– Ordem e arranjo: organize as fotos de forma lógica e agradável aos olhos, levando em consideração a disposição dos núcleos, composição e estilo das imagens.

– Legenda cativante: acompanhe suas imagens com uma legenda envolvente que complementa as fotos e transmite a mensagem ou história que você deseja compartilhar.

– Hashtag #photodump: não se esqueça de incluir a hashtag #photodump para conectar sua postagem à tendência e ampliar sua visibilidade.

2. Nos Stories – São uma ótima maneira de criar um Photo Dump de maneira temporária, permitindo que as fotos desapareçam após 24 horas. Diferente do feed, esta função permite que você reposte diretamente da publicação dos seus amigos no Instagram. Mas se não encontra, siga os passos abaixo para criar um Photo Dump nos stories:

– Seleção das fotos: escolha uma série de fotos relacionadas ao tema que deseja compartilhar.

– Adicione as fotos: carregue as fotos definidas nas histórias, mantendo uma ordem lógica e visualmente atraente.

– Inclua textos e elementos gráficos: adicione textos, adesivos ou elementos gráficos que complementem as fotos e ajudem a contar a história.

– Publicação sequencial: publique as fotos de forma sequencial, criando uma narrativa visual para quem está assistindo.

– Destaque nos destaques: se desejar, salve os stories em destaque para que os seguidores possam visualizá-los posteriormente.

3. No Reels – Os reels permitem a criação de vídeos curtos e dinâmicos, ideais para um Photo Dump animado. Siga os passos abaixo para fazer um punhado de imagens usando os reels:

– Compilação das fotos: selecione as fotos relacionadas ao tema e compile-as em um vídeo curto.

– Adicionar música e efeitos: escolha uma música e adicione efeitos visuais para tornar o vídeo mais atraente.

– Edição criativa: edite o vídeo de forma a criar uma sequência envolvente e cativante, garantindo que as fotos estejam em uma ordem lógica.

– Legenda impactante: escreva uma legenda que complemente o vídeo e incentive a interação dos seguidores.

– Compartilhe nos Reels: publique o vídeo no formato de reels, incluindo a hashtag #photodump para se conectar à tendência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/photo-dump-o-que-e-e-como-fazer-no-instagram/

Photo Dump: o que é e como fazer no Instagram

2023-09-24