Esse é o oitavo resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. O crescimento no segundo trimestre de 2023 foi puxado pelos serviços (0,6%) e pela indústria (0,9%). Considerando que o setor de serviços equivale a 70% do PIB, seu desempenho tem o maior peso no resultado total de crescimento no período. Já a agropecuária recuou 0,9%.

Nos serviços, os resultados positivos partiram de atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,3%), outras atividades de serviços (1,3%), transporte, armazenagem e correio (0,9%), informação e comunicação (0,7%), atividades imobiliárias (0,5%), administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,4%) e comércio (0,1%).

O crescimento na indústria se deve aos desempenhos positivos de 1,8% nas indústrias extrativas, 0,7% na construção, 0,4% na atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 0,3% nas indústrias de transformação.

A alta do PIB brasileiro em relação ao mesmo trimestre de 2022 foi de 3,4%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2023, o PIB cresceu 3,2% ante os quatro trimestres imediatamente anteriores. No primeiro semestre deste ano, a alta acumulada foi de 3,7%.