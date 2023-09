A Codevasf é uma estatal responsável por realizar obras e serviços em Estados do Nordeste, do Norte e no Distrito Federal.

Além do afastamento da então prefeita, Barosso autorizou que a PF cumprisse 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís (MA), Vitorino Freire (MA) e Bacabal (MA). A ação da PF foi batizada de Benesse.

Nota

A Codevasf divulgou uma nota sobre a operação desta sexta. “Em atenção a informações veiculadas na manhã desta sexta-feira (1º) sobre a Operação Benesse, da Polícia Federal, a Codevasf informa que colabora com o trabalho das autoridades desde a primeira fase da operação Odoacro, realizada em julho de 2022. No âmbito de apurações internas relacionadas às operações, a Codevasf demitiu um funcionário no mês de agosto após a conclusão de processo conduzido por sua Corregedoria. A companhia mantém compromisso com a elucidação dos fatos e com a integridade de suas ações e continuará a prover suporte integral ao trabalho das autoridades policiais e da Justiça”, diz o texto.