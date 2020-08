A maior queda do PIB já registrada pelo IBGE foi a do quarto trimestre de 2008. (Foto: Divulgação)

Esperados para o dia 1º de setembro, os dados do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro deverão mostrar que o tombo da economia com a pandemia do coronavírus no segundo trimestre deste ano foi menor do que se imaginava inicialmente.

Mas é consenso entre o mercado e o próprio governo que a retração foi drástica, colocando o País em recessão técnica – ou seja, com recuo do nível de atividade por dois trimestres consecutivos.

Mesmo com uma reação forte de setores como comércio e indústria nos últimos meses, e melhora das expectativas para o PIB de 2020, os analistas avaliam que o País só deverá recuperar o patamar pré-pandemia em 2022 e alertam para o risco de perda de fôlego da economia a partir do final deste ano, em meio ao encerramento ou enxugamento de medidas de alívio dos reflexos da pandemia no Brasil e aumento do desemprego.

Levantamento realizado com 12 consultorias e instituições financeiras aponta para uma estimativa de retração acima de 8% da economia brasileira no segundo trimestre, frente aos três meses anteriores. Dez consultorias e instituições financeiras esperam um tombo de até 10% – patamar em linha com o da última projeção do governo.

A maior queda do PIB já registrada pelo IBGE foi a do quarto trimestre de 2008, quando a economia desabou 3,9% na comparação com o trimestre anterior. A série histórica oficial de dados trimestrais, no entanto, foi iniciada apenas em 1996.

Estudo do Ibre/FGV, que reconstruiu a série trimestral do PIB desde os anos 80, mostra que o encolhimento da economia entre abril e junho de 2020 foi o mais intenso dos últimos 40 anos. Segundo as pesquisadoras Luana Miranda e Juliana Trece, a maior queda, até então, havia sido a do quarto trimestre de 1990, quando a economia teve retração de 4,7% ante os três meses anteriores.

Pelas contas da economista Silvia Matos, também do Ibre/FGV, se confirmada a expectativa de queda de mais de 8% do PIB no segundo trimestre, a economia brasileira irá regredir ao patamar que se encontrava no terceiro trimestre de 2009. Ou seja, para o nível de 11 anos atrás. São esperados números negativos em praticamente todos os componentes do PIB, com exceção do agronegócio.

No primeiro trimestre, o PIB encolheu 1,5%, retornando ao nível do segundo trimestre de 2012 e interrompendo uma trajetória de 12 meses de recuperação da economia.