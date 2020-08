A Piá firmou uma parceria com o Banrisul. Através do programa Banriagro Custeio, os associados da cooperativa ão acesso a recursos disponibilizados pelo banco para custeio agrícola e pecuário.

De acordo com o presidente da Piá, Jeferson Smaniotto, a empresa vem trabalhando junto a parceiros e agentes financeiros para facilitar o acesso do produtor rural a linhas de crédito. “Nesse momento de pandemia, ações como essa que colocam recursos diretamente nas mãos do produtor são essenciais, pois amenizam os impactos da Covid-19 na economia e na vida do associado, que precisa se manter competitivo e continuar na atividade produtiva de maneira sustentável”, explicou.

O executivo destacou que, com o programa, o agricultor á a garantia de recursos para pequenos investimentos, como a melhoria da propriedade, a formação de lavouras para a silagem e a ampliação e qualificação do rebanho leiteiro, com a aquisição de vacas com taxas de juros moderados e um prazo de até 36 meses para pagar.

A Piá vai disponibilizar ainda o programa Aquisição de Rações Bonificadas, que poderá ser adquirido quando o associado contratar rações por um tempo específico. “No final do período contratado, se o produtor cumprir todas as etapas do processo e as regras estabelecidas, nós o remuneramos com R$ 0,02 por cada litro de leite entregue no período de vigência do programa. Isso é uma das vantagens que oferecemos ao agricultor”, informou Smaniotto.

Além dessas linhas, serão disponibilizados créditos para a aquisição de sementes de milho, sementes de pastagem, sementes forrageiras, entre outros insumos necessários para a produção de leite.

Para acessar as linhas de crédito, a Piá coloca à disposição do produtor rural associados técnicos que fazem a elaboração dos projetos sem nenhum custo. Os profissionais orientam e calculam a necessidade dos investimentos, de acordo com o tamanho da propriedade e o número de animais existentes.