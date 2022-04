Economia PIB da China cresce 4,8% no primeiro trimestre deste ano e supera expectativas

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A economia chinesa cresceu 4,8% nos primeiros três meses de 2022 Foto: Reprodução A economia chinesa cresceu 4,8% nos primeiros três meses de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A economia da China registrou uma taxa de crescimento que superou as expectativas no primeiro trimestre deste ano. O PIB (Produto Interno Bruto) do país cresceu 4,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas do país nesta segunda-feira (18).

O crescimento foi impulsionado pelo bom desempenho econômico em janeiro e fevereiro, com vários indicadores superando as previsões dos analistas para esses dois meses.

Mas os esforços do governo chinês para conter o seu pior surto de Covid-19 em dois anos deram um golpe na atividade econômica em março, inclusive em Xangai, centro financeiro e industrial do país. Muitas empresas foram forçadas a suspender as suas operações.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, alertou sobre a ameaça que o aumento dos casos de Covid-19 representa para o crescimento econômico e os empregos. Ele prometeu mais cortes nas taxas de juros para impulsionar a economia.

Em 2021, a economia da China cresceu 8,1%, mas o ritmo de expansão desacelerou acentuadamente nos últimos meses do ano passado. O governo estabeleceu a sua meta de crescimento para 2022 em 5,5%, a menor em três décadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia