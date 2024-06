Economia PIB do Brasil cresceu mais do que o de São Paulo; postagem engana ao comparar dados diferentes

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Publicação confunde ao colocar lado a lado índices de aumento em relação ao trimestre anterior e em relação ao mesmo período do ano passado. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais uma imagem que diz que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo foi maior do que o do PIB nacional no primeiro trimestre de 2024. Conforme o jornal O Estado de S. Paulo, a publicação é enganosa. A imagem compara porcentagens de crescimento que foram obtidas a partir de referenciais diferentes.

No Estado de São Paulo, o aumento foi em comparação com o mesmo período do ano passado (janeiro a março de 2023). Em âmbito nacional, o crescimento foi em relação ao trimestre anterior (de outubro a dezembro de 2023). Quando a comparação é feita entre porcentagens que têm o mesmo referencial, descobre-se que, na verdade, o crescimento do PIB nacional foi maior do que o do PIB paulista, tanto no mesmo período do ano passado quanto no último trimestre.

A imagem foi compartilhada pelos deputados Bruno e Carla Zambelli (PL-SP). Carla informou que sua equipe iria retirar a postagem do ar e afirmou ter “compromisso com a precisão das informações divulgadas.“ Bruno não respondeu.

Referenciais diferentes

A imagem compartilhada pelos políticos traz dados de duas manchetes. A primeira: “PIB de São Paulo cresce quase 2% no primeiro trimestre, segundo Seade” é da revista Veja e foi publicada no dia 24 de maio. A segunda: “PIB do Brasil cresce 0,8% no 1º trimestre de 2024” é do jornal Folha de São Paulo e foi ao ar em 4 de junho.

Ao ler as reportagens, compreende-se que as porcentagens de crescimento divulgadas em cada uma das manchetes foram obtidas a partir de referenciais diferentes.

A porcentagem divulgada pela revista Veja levou em consideração o crescimento do PIB em São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, ao olhar o resultado do PIB paulista no trimestre “janeiro a março de 2024” nota-se um crescimento de 1,9% quando comparado com o valor do PIB no trimestre “janeiro a março de 2023”.

Enquanto a matéria da Folha levou em consideração o crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior. Isso significa que o resultado do PIB nacional no trimestre “janeiro a março de 2024” é 0,8% maior do que o valor do PIB no trimestre “outubro a dezembro de 2023”.

Quando a comparação é feita entre porcentagens que têm o mesmo referencial, descobre-se o oposto do que os parlamentares divulgaram: o crescimento do PIB do Brasil foi maior do que o crescimento do PIB de São Paulo nos dois cenários, tanto comparando o PIB paulista com o PIB nacional em relação ao mesmo período do ano passado quanto na comparando em relação ao trimestre anterior.

Os dados referentes ao PIB paulista foram enviados ao Estadão Verifica pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), fonte citada na matéria da revista Veja. Enquanto os nacionais são do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB do Brasil cresceu mais do que o de São Paulo; postagem engana ao comparar dados diferentes

2024-06-07