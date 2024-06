Economia Saldo do FGTS é bloqueado; Caixa diz que normalização foi iniciada

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Bloqueio das contas foi percebido por parte dos trabalhadores ao acessar aplicativo. (Foto: Divulgação)

O FGTS de parte dos trabalhadores está bloqueado desde quarta-feira (5). Ao entrar no aplicativo do fundo, ligado à Caixa Econômica Federal, trabalhadores foram surpreendidos com a mensagem de que o saldo não estava disponível.

De acordo com a estatal, a previsão é que o desbloqueio seja realizado em até 6 dias úteis e o processo de normalização já começou. O banco disse que o processamento de valores no FGTS foi impactado pela alteração na data máxima que as empresas podem depositar a contribuição no fundo.

“Em função da alteração da data de vencimento de recolhimento do FGTS, a CAIXA está atualizando rotinas no processamento do fundo para se adequar ao novo modelo. A ação não gera impacto financeiro aos trabalhadores nem tampouco necessidade de comparecimento em agências do banco. A normalização das contas já foi iniciada”, disse a instituição em nota.

A Caixa, porém, ainda não respondeu sobre possíveis prejuízos no pagamento de débitos imobiliários dos trabalhadores, como entradas, parciais, ou quitação de financiamentos de imóveis.

Saque Calamidade

O Saque Calamidade do FGTS já beneficiou mais de 823 mil pessoas até o final de maio no Rio Grande do Sul, após os eventos climáticos severos que afetaram a região. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o benefício alcançou um montante de R$ 1,4 bilhão, oferecendo um alívio financeiro significativo para quem foi atingido pela calamidade.

Este benefício permitiu que habitantes dos municípios atingidos pudessem sacar até R$ 6.220 de suas contas do FGTS para enfrentar esta difícil situação. Devido ao reconhecimento oficial de calamidade pública pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), moradores de 419 cidades do Estado tiveram acesso a esta medida.

Para estar apto ao saque, o trabalhador deve possuir saldo na conta do FGTS e residir em um dos municípios reconhecidos em situação de calamidade. Importante mencionar que mesmo quem realizou saques no último ano pode solicitar este benefício, o que amplia o alcance da iniciativa nesses tempos de necessidade.

O processo para sacar o Saque Calamidade é totalmente digital, através do aplicativo FGTS, facilitando o acesso aos fundos sem necessidade de deslocamento até as agências. Esse passo a passo simplificado ajuda os atingidos a realizar seu pedido de maneira prática e segura:

* Baixe e acesse o aplicativo do FGTS.

* Selecione “Meus Saques” e depois “Outras Situações de Saques”.

* Escolha a opção “Calamidade pública” e complete os dados necessários.

* Anexe os documentos requeridos, como comprovante de identidade e residência.

* Opte pela forma de recebimento do valor e confirme as informações.

* Aguarde a análise e liberação dos fundos pela Caixa Econômica Federal.

