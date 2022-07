Mundo PIB dos Estados Unidos cai 0,9% no segundo trimestre e levanta temor de recessão

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Com o resultado de dois recuos consecutivos, o país entra na chamada recessão técnica. (Foto: EBC)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve uma queda anualizada de 0,9% no segundo trimestre de 2022 na comparação com o mesmo período em 2021. A informação foi divulgada Centro de Análises Econômicas nesta quinta (28).

A divulgação contrariou a expectativa do mercado, que projetava um crescimento de 0,5%. O dado é considerado preliminar, e será revisado nos meses de agosto e setembro. O PIB teve queda de 1,6% no primeiro trimestre deste ano. No 4º trimestre de 2021, a economia dos EUA cresceu a um ritmo robusto de 6,9%.

A queda no trimestre veio sobretudo em meio à redução nos estoques de negócios privados (queda de mais de 2%) e nos investimentos em capital fixo, como compra de máquinas e imóveis (queda de 0,7%).

Em recessão?

Apesar dessa descrição, os EUA não classificam recessão como somente dois trimestres de queda.

A definição usada no país é mais ampla, com base nos pesquisadores do National Bureau of Economic Research, um órgão econômico do governo. A instituição classifica recessão como uma queda mais ampla na economia, espalhada por vários setores e que dure muitos meses.

Ainda não é o caso da economia americana, que vive cenário de emprego pleno (a taxa de desemprego está em 3,6%) e consumo tendo crescido no trimestre.

“Quando se está criando 400 mil empregos por mês, isso não é uma recessão”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, neste mês.

No entanto, os riscos crescentes de recessão nos EUA estão no radar em meio à inflação recorde que tem levado a uma alta brusca de juros.

O resultado do PIB vem um dia depois de o Fed, banco central americano, elevar a taxa de juros do país novamente em 0,75 ponto. A taxa de juros dos EUA agora subiu para o intervalo de 2,25% e 2,50%. A alta é a quarta elevação desde março.

A inflação americana superou 9% no mês passado, puxada pela alta nos preços das commodities e combustíveis que têm afetado toda a cadeia com a guerra na Ucrânia e a recuperação da economia global pós-auge da covid.

Diferenças

Os Estados Unidos utilizam uma metodologia diferente da feita pela maioria dos países para a divulgação do PIB trimestral. No Brasil, por exemplo, o IBGE divulga o crescimento trimestral em relação ao trimestre imediatamente anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a taxa anualizada significa a variação do PIB se esse percentual de crescimento ou queda fosse mantida por um ano inteiro.

Brasil e Estados Unidos também têm avaliações diferentes para o que é considerado recessão. Enquanto aqui dois trimestres consecutivos de queda indicam que o país entrou em recessão técnica, por lá essa classificação não é usual.

A avaliação oficial sobre uma recessão é feita pelo Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas – que não deve dar o veredito pelos próximos meses. Ainda assim, essa queda consecutiva em dois trimestres é vista como um forte indicativo de recessão.

