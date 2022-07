Mundo Automóvel Tesla no piloto automático mata motociclista nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Entre julho de 2021 e maio de 2022, foram registrados 273 acidentes envolvendo veículos Tesla usando o piloto automático. (Foto: Reprodução)

Um caso trágico envolvendo um veículo da Tesla deixou mais uma vítima fatal desta vez. O motorista bateu em um motociclista enquanto usava a função “Piloto Automático” do automóvel.

Informações do Departamento de Segurança Pública de Utah apontam que o carro teria colidido com a traseira da moto da vítima, jogando o motociclista no chão, o que teria o levado à morte.

O motorista da Tesla, que permaneceu no local, informou às autoridades locais que não viu o motociclista. As autoridades locais confirmaram que ele estava usando o piloto automático no momento do acidente.

Como o acidente envolve um sistema avançado de assistência ao motorista, acabou sendo adicionado a lista de Investigações Especiais de Acidentes da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Essa agência é responsável por coletar todos os dados do acidente, com as autoridades locais e seguradoras. Além disso, ela deve examinar todo o sistema avançando de assistência ao motorista.

Na teoria, o piloto automático deveria trazer mais segurança para o condutor e para o trânsito. Entretanto, até o dia 26 de julho, havia 48 acidentes na lista de investigações, 39 envolvendo veículos da Tesla. 19 pessoas, incluindo motoristas, passageiros, pedestres, outros motoristas e motociclistas, morreram nesses acidentes de Tesla.

A Tesla lidera a liga de colisões de veículos que ocorrem ao usar pilotos automáticos. Ela está a frente da lista com folga, visto que é a empresa que mais vende veículos com este tipo de equipamento. A empresa de Elon Musk também coleta dados em tempo real de seus clientes, proporcionando um processo de geração de relatórios muito mais rápido.

Entre julho de 2021 e maio de 2022, houve 273 acidentes envolvendo veículos Tesla usando o piloto automático, segundo a NHTSA. Os acidentes envolvendo carros da empresa representam a maior parte do total de 392 acidentes relatados durante esse período.

A NHTSA estima que 42.915 pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2021, um aumento de 10,5% em relação às 38.824 mortes em 2020. As mortes incluem pedestres, ciclistas e outros que podem ter morrido durante um acidente.

