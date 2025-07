Rio Grande do Sul Pico da onda de frio: cidade gaúcha registra menos de 9 graus abaixo de zero

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Menor temperatura do ano no mapa gaúcho ocorreu em Pinheiro Machado. (Foto: Arquivo/O Sul)

A grande maioria dos 497 municípios gaúchos registrou na madrugada dessa quarta-feira (2) o pico da onda de frio que atinge a Região Sul do País nos últimos dias. Em alguns municípios, as temperaturas foram as menores dos últimos anos: foi o caso de Pinheiro Machado (Região Sudeste do Estado), onde os termômetros chegaram a indicar -9,1°C.

Conforme a empresa Metsuk Meteorologia, são pouco comuns no Rio Grande do Sul índices próximos de -10°C. As mínimas nesta quarta foram extremamente baixas ainda nos Campos de Cima da Serra e no Planalto Médio com marcas de -6,8°C em São José dos Ausentes e -6,1°C em Soledade.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a área rural de Novo Hamburgo (Vale do Sinos) registrou -1°C. A Capital, por sua vez, anotou 2,1 °C no bairro Belém Novo (Zona Sul).

As mínimas abaixo de zero ocorreram de forma quase generalizada. Escaparam desse “frio de renguear cusco” apenas localidades do Leste do mapa, próximas da costa e das lagoas.

O que vem por aí

Até quanto vai essa onda congelante? Conforme a meteorologista Estael Sias, há uma notícia boa e outra ruim para quem espera o retorno a temperaturas mais próximas do normal: “Não deixará de fazer frio tão cedo no Sul do Brasil, mas o pior das baixas temperaturas já passou, entre a segunda-e esta quarta-feira, especialmente no turno da tarde”.

Ainda conforme a especialista da Metsul, a previsão é de continuidade das baixas temperaturas nos próximos dias durante a noite, entretanto sem valores tão extremo como observados nos últimos dias. A massa de ar frio enfraquece bastante, mas a atmosfera ainda deve permanecer resfriada.

“Ocorre que nos próximos sete a dez dias, embora sem ar gelado presente como na primeira metade da semana, a atmosfera vai estar bastante seca no Sul do Brasil e o perfil atmosférico seco favorece resfriamento noturno maior durante a noite com vento calmo e escassa nebulosidade”, detalha Estael.

A meteorologista projeta que durante os próximos dez dias quase todo o Estado deve ter temperaturas negativas em pontos de maior altitude. É o caso de São José dos Ausentes, no Nordeste gaúcho, e Pinheiro Machado, no Sudeste, ainda com geada.

“Como vai esfriar mais em superfície que em camadas superiores, o que caracteriza inversão térmica, bancos de nevoeiro serão frequentes e haverá uma brutal diferença de microclimas em áreas de relevo com mínimas até 5ºC a 10ºC menores em baixadas que, por exemplo, sobre um morro próximo”, acrescenta Estael.

Ela prossegue: “Assim, é provável que se veja, por exemplo, em São José dos Ausentes, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia marcar mínimas muito mais altas que em estações particulares no municípios que estão em baixadas. Finalmente, a mesma atmosfera seca que favorece maior resfriamento à noite e prolongará o frio noturno vai proporcionar maior aquecimento diurno, logo as tardes serão mais amenas e algumas até agradáveis com máximas ao redor e acima de 20°C.

(Marcello Campos)

