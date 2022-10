Porto Alegre Piloto desaparece após queda de monomotor no Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Corpo de Bombeiros realiza buscas na Zona Sul da Capital Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros realiza buscas na Zona Sul da Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um monomotor caiu no Guaíba, na Zona Sul de Porto Alegre, no final da tarde de segunda-feira (03). A aeronave havia decolado de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, com destino à Capital.

O piloto, de 43 anos, desapareceu após o acidente. Ele estava sozinho no monomotor, que pode ter sofrido uma pane.

Durante as buscas, as equipes de resgate localizaram os destroços do avião nesta terça-feira (04). O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave estava em situação regular. As causas da tragédia serão investigadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre