Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Valtteri Bottas e Max Verstappen obtiveram as duas primeiras posições. (Foto: EBC)

O piloto finlandês Valtteri Bottas, da escuderia Mercedes, largará em primeiro lugar no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, marcado para as 14h deste domingo (14) no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele obteve a “pole-position” ao vencer na tarde passada a corrida classificatória, conhecida no esporte como “sprint”.

Heptacampeão mundial, o inglês Lewis Hamilton largou em último lugar depois de seu carro ter falhado em uma inspeção técnica na sexta-feira, e terminou na quinta posição. Mas vai largar em décimo neste, depois de uma punição de cinco posições por ter trocado o motor.

“Ainda não acabou”, disse Hamilton à equipe Mercedes pelo rádio do carro, após uma corrida agressiva em que ganhou 15 posições em 24 voltas. “Eu realmente não tinha ideia do que era possível”, garantiu. “Não determinei um limite ou um máximo. Não dá pra desistir, é preciso continuar.”

Bottas somou três pontos por vencer a corrida classificatória, ampliando a liderança da Mercedes sobre a Red Bull na classificação de construtores para dois pontos.

“A largada foi decisiva para mim”, declarou Bottas. “Nós apostamos um pouco com o pneu macio, sabíamos que seria um benefício na largada e funcionou.”

Já o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ampliou sua liderança no campeonato para 21 pontos. Ele saiu na frente, perdeu para Bottas na largada e teve que se conformar com o segundo lugar e dois pontos.

O espanhol Carlos Sainz, por sua vez, ficou em terceiro com a equipe Ferrari e levou o último ponto em disputa. A corrida de domingo será três vezes mais longa e Hamilton buscará o pódio com um motor mais novo que o dos adversários à sua frete.

Polêmicas

Quando a classificação em Interlagos terminou, no fim da tarde da sexta-feira, Lewis Hamilton saía como enorme favorito para a corrida “sprint”. A situação após de quase 20 horas de discussões sobre se ele ou Max Verstappen seriam punidos, porém, mudou: o inglês acabou desclassificado, enquanto o multado holandês ficou com a primeira posição.

A posição de liderança na corrida sprint também não virou vitória fácil nas mãos de Verstappen. O que aconteceu foi brilho de Valtteri Bottas. O finlandês venceu e ficou com a pole-position para o domingo.

Bottas tomou a ponta com uma largada magistral e que destaca as idiossincrasias do piloto apenas seis dias depois de uma partida vexatória no México. É a experiência Valtteri, que dessa vez apertou no calo de Verstappen. O holandês chegou a perder a terceira posição ao escapar da pista, mas rapidamente ultrapassou Carlos Sainz.

O ataque foi para cima de Bottas, que resistiu até quando Max chegou em zona de DRS. Não teve jeito, Verstappen vai largar mesmo em segundo no domingo.

Sainz, por sua vez, largou bem também e se manteve confortável por quase todo tempo com o terceiro lugar. Sergio Pérez tentou apertar no fim, ameaçou, mas não chegou sequer perto de realmente ultrapassar. Assim, o mexicano fica em quarto.

O coprotagonista da prova foi mesmo Hamilton. Em 24 voltas, apenas, saiu do 20º lugar para o quinto, pouco atrás de Pérez e Sainz. O heptacampeão não abriu mão do fim de semana, ainda que perca cinco destes postos para o domingo.

O GRANDE PRÊMIO acompanha o GP de São Paulo ‘in loco’ em Interlagos com os jornalistas Fernando Silva e Gabriel Curty, além de toda equipe de maneira remota. O GP também segue todas as atividades de pista do fim de semana AO VIVO e EM TEMPO REAL. A largada está marcada para 14h (de Brasília) do domingo.

Largada

– 1º: V BOTTAS (Mercedes);

– 2º: M VERSTAPPEN (Red Bull/Honda);

– 3º: C SAINZ (Ferrari)

– 4º: S PÉREZ (Red Bull/Honda);

– 5º: L NORRIS (McLaren/Mercedes);

– 6º: C LECLERC (Ferrari);

– 7º: P GASLY (AlphaTauri/Honda);

– 8º: E OCON Alpine);

– 9º: S VETTEL (Aston Martin/Mercedes);

– 10º: L HAMILTON (Mercedes);

– 11º: D RICCIARDO (McLaren/Mercedes);

– 12º: F ALONSO (Alpine);

– 13º: A GIOVINAZZI (Alfa Romeo/Ferrari);

– 14º: L STROLL (Aston Martin/Mercedes);

– 15º: Y TSUNODA (AlphaTauri/Honda);

– 16º: N LATIFI (Williams/Mercedes);

– 17º: G RUSSELL (Williams/Mercedes);

– 18º: K RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo/Ferrari);

– 19º: M SCHUMACHER (Haas/Ferrari);

– 20º: N MAZEPIN (Haas/Ferrari).

