Esporte Piloto russo se desculpa por gesto nazista em pódio

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O garoto de 15 anos fez um vídeo nas redes sociais, onde explicou que o gesto foi mal interpretado. Foto: Reprodução O garoto de 15 anos fez um vídeo nas redes sociais, onde explicou que o gesto foi mal interpretado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois dias após viralizar com um gesto nazista ao vencer uma corrida de kart em Portugal, o piloto russo Artem Severiukhin veio a público se desculpar. Quase chorando, o garoto de 15 anos fez um vídeo nas redes sociais, onde explicou que o gesto foi mal interpretado e condenou o regime alemão de Adolf Hitler.

“Quero pedir desculpas a todos pelo que aconteceu durante a prova. No pódio, eu fiz um gesto que muitos interpretaram como uma saudação nazista, mas isso não é verdade. Eu nunca apoiei o nazismo e considero um dos piores crimes contra a humanidade”, explicou o russo, antes de completar: “Eu sei que fui muito tolo e estou pronto para receber as punições, mas acreditem em mim. Só queria fazer esse gesto e não sei explicar para vocês como ele nasceu”, comentou Severiukhin. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está investigando o caso e pode punir o atleta em breve.

“A Federação Internacional de Automobilismo confirma que iniciou uma investigação imediata sobre a conduta do senhor Artem Severiukhin que ocorreu durante o pódio da categoria OK na primeira rodada do Campeonato Europeu de Kart, no kartódromo internacional de Algarve, em Portugal. A FIA vai comunicar em breve os próximos passos a serem tomados no caso”, informou o comunicado da FIA.

O pedido de desculpas foi publicado pouco depois que a equipe sueca Ward Racing emitiu um comunicado repudiando o gesto de Severiukhin e afirmando que iria romper o contrato com o piloto.

“A Ward Racing condena as ações pessoais do piloto Artem Severiukhin durante a cerimônia de premiação em 10 de abril de 2022 nos termos mais fortes possíveis, pois as considera uma manifestação de comportamento antidesportivo, uma violação inaceitável do código esportivo ético e moral. Com esta declaração, a Ward Racing expressou sua opinião, assim como a opinião de todos os atletas e funcionários da equipe Ward Racing. Com base nessas considerações, a Ward Racing não vê possibilidade de cooperação contínua com Artem Severiukhin e prosseguirá com a rescisão de seu contrato de corrida”, informou o comunicado.

Pilotos suspensos

Pilotos russos estão suspensos de todas as competições da FIA por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. Severiukhin, porém, conseguiu ir à pista com uma licença italiana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte