Esporte Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Magalhães, do Arsenal, entra na mira do clube blaugrana para a próxima temporada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Barcelona está interessado na contratação de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da Seleção Brasileira, segundo o “Sport”. Com as prováveis saídas de Umtiti e Lenglet na próxima temporada, o clube deve buscar um defensor canhoto para o miolo central.

No entanto, uma negociação pela chegada do brasileiro não deve ser simples. O jovem de 24 anos chegou aos Gunners em 2020 e tem contrato com a equipe de Londres até 2025. O atleta, contratado do Lille, é um dos principais nomes de Mikel Arteta.

Além disso, o clube inglês está montando um elenco visando retornar à Champions League e disputar as principais competições nacionais. Com isso, o Barcelona pode apostar em uma operação em que forneça outros nomes ao Arsenal pela chegada de Gabriel.

Apesar do interesse, não há nenhum acordo entre as partes pelo zagueiro para a próxima temporada. Os culés contam com Piqué, Eric García, Ronald Araújo e estão próximos de anunciar a contratação de Andreas Christensen, atualmente no Chelsea.

Calouro

Embora calouro no grupo de Tite, com apenas duas convocações, Gabriel Magalhães desponta como favorito a ocupar a quarta vaga da zaga brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Atuando no exterior desde os 20 anos, o zagueiro revelado pelo Avaí vem se destacando no Campeonato Inglês, mas ainda é um desconhecido para parte do público brasileiro, que o viu jogar por pouco tempo no País.

Antes de brilhar pelo Arsenal, time no qual é titular absoluto, Gabriel Magalhães passou por clubes de pouca expressão na Europa.

A porta de entrada foi o Lille, da França, que o contratou em 2017. Percebendo que não teria espaço, ele pediu para ser emprestado e foi jogar no Troyes, do mesmo país.

As coisas não andaram como previsto e, mesmo percebendo que tinha mais potencial que outros companheiros de equipe, Gabriel tinha poucas oportunidades. Assim, foi emprestado novamente, desta vez para o Dinamo Zagreb, da Croácia.

No segundo semestre de 2018, o jogador voltou para o Lille e, após passagem pelo time B, passou a ter mais espaço no plantel principal. Titular nos seis jogos do clube na Liga dos Campeões, ele passou a despertar interesse de gigantes europeus, entre eles o Arsenal, que em 2020 desembolsou 30 milhões de euros (R$ 198,62 milhões na cotação da época) para contratá-lo.

Título

Joan Laporta, presidente do Barcelona, acredita que o clube catalão pode conquistar o título do Campeonato Espanhol neste ano. Durante evento do “L’Esport”, o mandatário afirmou também que espera celebrar a conquista em uma casa de shows da cidade.

“Espero que em 7 de julho a gente celebre na Luz de Gas (casa de show em Barcelona). É o que tenho na cabeça. Vamos ganhar a La Liga, estou convencido”, afirmou o superconfiante presidente.

Apesar da confiança de Laporta, o Barcelona tem 12 pontos de desvantagem para o Real Madrid neste momento do Campeonato Espanhol. No entanto, o clube catalão tem 30 jogos realizados, enquanto os merengues já disputaram 31 partidas.

No próximo domingo, o Real Madrid encara o Sevilla, fora de casa, e o Barcelona confia na equipe de Andaluzia para tirar pontos dos líderes do torneio. No entanto, os clubes não possuem mais jogos diretos e a missão para os culés é complicada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte