Esporte Pilotos gaúchos disputam a última etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente 2022

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Dezoito profissionais embarcam neste final de semana para Santo Antônio da Alegria (SP), cidade que sediará a competição. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Dezoito pilotos da Federação Gaúcha de Voo Livre embarcam neste final de semana para a segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente 2022, em Santo Antônio da Alegria, no interior do estado de São Paulo. De 10 a 17 de setembro, os atletas participam da disputa nas categorias Pro, Aspirante, Feminino e Equipe.

“O campeonato paulista, que também disputamos na cidade, foi um reconhecimento do sítio de voo que era inédito para nós até então. Agora que já conhecemos bem o espaço, estamos mais do que preparados para a competição”, analisa Flávio Pinheiro, presidente da Federação Gaúcha de Voo Livre. Tradicional no esporte, o Rio Grande do Sul deve garantir boas colocações e até lugares no pódio.

Nesta etapa final do Campeonato Brasileiro está na disputa também o título de Campeão Brasileiro 2022 e o ranking 2022, que definirá a equipe que irá representar o Brasil no Campeonato Mundial de 2023. O piloto Luciano Horn está na disputa do título e da vaga na equipe brasileira.

