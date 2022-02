Porto Alegre Pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre custará R$ 1,02 milhão e deve ficar pronta em 7 meses

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O espaço foi tombado como Patrimônio Cultural de Porto Alegre em 1979. Foto: Alex Rocha/PMPA O espaço foi tombado como Patrimônio Cultural de Porto Alegre em 1979. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os trabalhos de pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre iniciaram nesta semana com a montagem da base de operação e o transporte dos equipamentos a serem utilizados pela empresa Rumo Engenharia, vencedora da licitação para a execução das obras. A recuperação da fachada centenária representa um investimento de R$ 1,02 milhão e possui prazo de execução de sete meses, a contar do dia 14 de fevereiro.

Nesta terça-feira (22), representantes da Suvinil – doadora das tintas – estiveram reunidos com os secretários Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos) e Ana Pellini (Parcerias) para definir as questões de logística que envolvem a entrega e a depósito dos produtos a serem usados na pintura. O encontro, que contou com a participação de técnicos da Secretaria Municipal de Cultura e diretores da Associação dos Permissionários do Mercado Público, definiu que a fabricante fornecerá o material em lotes, de acordo com a evolução dos trabalhos. As tintas ficarão armazenadas numa sala isolada no Mercado, com acesso restrito.

O primeiro local a receber intervenções será a fachada da Av. Julio de Castilhos, no perímetro próximo ao Terminal Parobé. Para tanto, o local será lavado e a alvenaria que estiver danificada será restaurada. Após esse processo, a área receberá a pintura. Nos próximos dias, deverão ser instaladas as bases elevadas necessárias para a realização dos trabalhos, em virtude da altura da edificação.

O Mercado Público

Construído ainda no período imperial, o Mercado Público acompanhou o crescimento da cidade. A edificação teve sua pedra fundamental lançada em 1864 e a inauguração ocorreu em 1869, com um pavimento, foi ampliado em 1912 para dois pavimentos, quando suas fachadas foram ornamentadas com elementos arquitetônicos ecléticos. Uma das mais importantes referências culturais da cidade, o espaço foi tombado como Patrimônio Cultural de Porto Alegre em 1979. Entre 1990 e 1997, a estrutura passou por um processo de restauração.

O Mercado Público sofreu um incêndio na noite de 6 de julho de 2013, que destruiu aproximadamente 60% do pavimento superior, atingindo seis restaurantes, o Memorial do Mercado, a sede da UEP – Monumenta e a subestação transformadora de energia elétrica. Na área afetada, a cobertura em telhas cerâmicas foi totalmente destruída, assim como parte da cobertura metálica do pátio central. Esse trecho foi restaurado entre os anos de 2014 e 2016.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre