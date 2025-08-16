Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Pioneiras do futebol feminino em Porto Alegre serão homenageadas pela prefeitura

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Inter e Grêmio abriram espaço à modalidade em 1983. (Foto: Freepik)

A Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027, órgão vinculado à prefeitura de Porto Alegre, realizará no dia 16 de setembro (terça-feira) uma homenagem inédita a pioneiras da profissionalização da modalidade na capital gaúcha. O evento tem como local escolhido a Cinemateca Capitólio, na rua Demétrio Ribeiro nº 1.085 (Centro Histórico).

Fazem parte da lista 37 ex-atletas da Dupla Grenal, indicadas pelas direções do respectivos clubes nos quais atuaram e que receberão medalhas e certificados. De acordo com a titular da pasta municipal, Débora Garcia, a iniciativa ressalta a contribuição de desbravadoras que ajudaram a quebrar barreiras de gênero no esporte.

“Essa honraria é um reconhecimento a mulheres que desafiaram preconceitos e abriram portas para que hoje o futebol feminino possa sonhar mais alto. Elas jogaram quando o apoio era quase inexistente e transformaram cada partida em um ato de coragem. Celebrá-las é preservar a história e inspirar as próximas gerações”.

Coloradas

– Aline Pimentel Ilha Moreira.
– Carmem Lúcia Teixeira de Freitas.
– Elaine Evaldt Machado.
– Eliane Maria Duarte Pires.
– Elizabette Amorim.
– Georgette Gambini Humbert.
– Karla Danielle Cezimbra Moraes.
– Helena Simões Pires von Eye.
– Isabel Cristina Araújo Nunes.
– Marluci Bruno.
– Maria da Graça Gavião Lopes.
– Maria Jussara Machado.
– Ocléria Chiaradia.
– Rosane Machado Rollo.
– Silvia Maria de Medina Coeli de Souza.
– Suzi Ribas Siqueira dos Santos Pila.
– Ana Paula Mesquita.
– Iolanda Vargas.
– Liria Lucia Lopes da Silva.
– Márcia Regina Gallas.

Gremistas

– Márcia Amaral Macalao.
– Silvia Fattori.
– Gisela Maria Dutra Pithan (Piu).
– Gisela Maria Dutra Pithan (Piu).
– Vera Regina Souza Marcelino.
– Lacy Alves Vianna.
– Marianita Nascimento.
– Débora Eunice Lopes Carvalho.
– Marinilsa S. Conceição.
– Marli Beatriz de Almeida Santos (“Lili”).
– Ivone Dallegrave.
– Ana Maria Gasparotto.
– Maria Aparecida Granado.
– Mara Rosane da Rosa Ribeiro.
– Rosamaria Griebeler.
– Maria Luisa de Oliveira.
– Dione Webber Carlos.

Evolução

O início do futebol feminino no Rio Grande do Sul remonta à década de 1950, com a criação de duas equipes em Pelotas (Região Sul): o Vila Hilda Futebol Clube e o Corinthians Futebol Clube, que chegaram a excursionar pelo Estado. Mas a iniciativa esbarrou na intolerância e falta de regulamentação, sendo vetada oficialmente.

Liberada em 1979, a atividade teve como precursora no Estado o Sport Club Rio Grande, que criou um departamento específico em outubro do ano seguinte, acrescentando à trajetória da agremiação mais uma marca, quando já ostentatava o status de mais antigo clube futebolístico do Brasil, por ter sido fundado em 1900.

Já Inter e Grêmio inauguraram seus departamentos de futebol feminino em 1983. Desde então, a modalidade passou por momentos de interrupção nos dois clubes.

A evolução das políticas igualitárias fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – em sintonia com determinações da Federação Internacional de Futebol (Fifa) – tornasse obrigatória, de 2019 em diante, a manutenção da modalidade por clubes que disputam a Série A (Primeira Divisão) do Campeonato Brasileiro.

Essa diretriz tem por objetivo fomentar o desenvolvimento do futebol feminino. A entidade nacional tem planos de estender essa obrigação no País para as séries B, C e D até 2027 – ano em que será realizada no Brasil a Copa do Mundo Feminina (24 de junho a 25 de julho), tendo Porto Alegre com uma das sedes, com jogos no Estádio Beira-Rio.

(Marcello Campos)

Confira os locais de Porto Alegre com presença do radar móvel da EPTC nesta semana
