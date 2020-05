Magazine Morre aos 87 anos Little Richard, pioneiro do rock

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Little Richard se chamava Richard Penniman. Foto: Reprodução/YouTube Little Richard se chamava Richard Penniman. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Morreu neste sábado, aos 87 anos, o pioneiro do rock and roll Little Richard. Sua música “Tutti Frutti”, de 1955, com a letra “awopbopaloobop alopbamboom”’, e uma série de outros sucessos estabeleceram o gênero e influenciaram múltiplos outros músicos ao longo das últimas décadas.

Richard, cujo nome real era Richard Penniman, tinha problemas de saúde. Já havia sofrido um infarto e um AVC. À revista Rolling Stone, o filho de Richard, Danny Penniman, confirmou a morte do pai, mas afirmou que a causa era desconhecida.

Em um post no Instagram, o guitarrista, Kelvin Holly, desejou que Richard descanse em paz, disse que seus pensamentos e orações estão com todos os colegas de banda e fãs pelo mundo. “Richard foi verdadeiramente um rei!”, finalizou.

