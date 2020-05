Política Bolsonaro desiste de churrasco no Alvorada e diz que era “fake news”

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Repercussão negativa teria feito Bolsonaro recuar. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Repercussão negativa teria feito Bolsonaro recuar. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vai mais realizar o grande churrasco anunciado para o Palácio da Alvorada neste sábado (9). Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou tratar-se de “fake news”.

Conforme fontes próximas do presidente ouvidas reservadamente, Bolsonaro decidiu cancelar ainda na sexta-feira (8) o evento. Ministros e integrantes do governo teriam sido convidados. A repercussão negativa, no entanto, pesou para o cancelamento.

Para minimizar o caso, pessoas próximas a Bolsonaro afirmaram que o convite era “fake”, que não havia passado de uma provocação. Uma reunião desse tipo contraria a todas as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde).

No fim da manhã, o próprio presidente publicou em redes sociais que era mentira o que ele mesmo havia dito. Bolsonaro também ataca a imprensa e o MBL (Movimento Brasil Livre), que já o apoiou, mas mudou de posição nos últimos tempos. Na publicação, Bolsonaro coloca um vídeo em que ele mesmo fala do churrasco.

“Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA”, escreveu.

O MBL protocolou na sexta-feira (8) uma ação na Justiça de Brasília para tentar impedir o churrasco. O movimento pedia na ação que, caso realizasse o churrasco, Bolsonaro fosse multado em R$ 100 mil, valor que, caso ele viesse a pagar por ter decidido realizar o evento de qualquer forma, deveria ser revertido em ações de combate ao coronavírus.

– Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA. . Link no YouTube: https://t.co/pQdJJurngy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 9, 2020

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política