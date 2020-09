Pioneiro do soul e do funk, Gerson King Combo morre aos 76 anos

Gerson King Combo, pioneiro do soul e do funk no Brasil, morreu na noite de terça-feira (22), aos 76 anos, no Rio de Janeiro. O cantor faleceu em decorrência de infecção generalizada e complicações do diabetes após ser hospitalizado.

Nascido no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1943, Gérson Rodrigues Côrtes era irmão de Getúlio Côrtes, autor da música “Negro Gato”, famosa com Roberto Carlos e Luiz Melodia.

Gerson começou a carreira com o nome real e fez parte de várias bandas, como Renato e Seus Blue Caps, Fevers e Fórmula Sete. Ele também foi autor de hits da Jovem Guarda.