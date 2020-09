Dicas de O Sul Santa Casa de Porto Alegre lança loja virtual beneficente

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

A renda obtida com a venda dos produtos é destinada à aquisição de equipamentos para atendimento pelo SUS Foto: Divulgação A renda obtida com a venda dos produtos é destinada à aquisição de equipamentos para atendimento pelo SUS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lançou, nesta -feira (23), o modelo virtual da sua Loja da Boa Causa (loja.santacasa.org.br).

Criada em 2018 com o objetivo de trabalhar com o conceito de consumo consciente e marketing relacionado à causa, a loja localizada no Centro Histórico-Cultural Santa Casa também precisou se adaptar às necessidades que o cenário atual da saúde exigiu de todos os segmentos.

“Com a pandemia, tivemos que interromper uma série de eventos e atividades sociais do Amigos da Boa Causa e da Casa Madre Ana. Agora, com a loja virtual, as pessoas podem continuar ajudando as iniciativas da Santa Casa sem sair de casa”, explica Rosana Peres, gerente de Projetos de Captação da Santa Casa.

“A entrega dos produtos será feita por motoboy ou pelos Correios, com todo cuidado e segurança para todos aqueles que querem contribuir com as nossas causas sociais”, complementa.

No site, é possível adquirir produtos novos como roupas, acessórios e presentes e ajudar os projetos do Amigos da Boa Causa, beneficiando crianças, adultos e idosos que contam com a Santa Casa para os seus tratamentos de saúde. A renda obtida com a venda dos produtos – que são doados para este fim por empresas parceiras – é destinada integralmente para a aquisição de equipamentos de ponta para a garantia da qualidade de diagnósticos e tratamentos aos hospitais da instituição que realizam atendimento ao SUS.

A Casa de Apoio Madre Ana da Santa Casa também será beneficiada pela iniciativa através da Venda de Garagem on-line, que conta com produtos seminovos, doados pela comunidade e parceiros. Toda a renda da iniciativa reverterá para manutenção do espaço que acolhe os pacientes que vem do interior do Rio Grande do Sul e de outros Estados para tratamento na Santa Casa e não têm condições de se manter em Porto Alegre durante o período do tratamento.

