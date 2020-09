Justiça Federal suspende retorno ao trabalho presencial de médicos peritos do INSS e corte no ponto da categoria

A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu, nesta quarta-feira (23), o corte no ponto dos médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que não voltaram ao trabalho. A decisão do juiz federal Márcio de França de Moreira, que vale para todo o País, também determina que seja suspensa a volta dos peritos ao trabalho presencial.