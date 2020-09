O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências, como ocorre todos os anos.

Ainda assim, é possível prever que 2020 deve ser o ano com o maior número de candidatos registrados nas capitais dos últimos 20 anos. No ano com o maior número de candidatos (2016), houve 209 postulantes ao cargo no Executivo nas capitais.

Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Velho (RO) são as capitais com o maior número de candidaturas aprovadas em convenções: 16. Porto Alegre deve ter 13 postulantes à prefeitura.