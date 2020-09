Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre encaminha ao governo do Estado o cronograma para a retomada das aulas presenciais

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O retorno está previsto para começar pela educação infantil Foto: Cesar Lopes/PMPA O retorno está previsto para começar pela educação infantil. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou, nesta quarta-feira (23), ao governo do Rio Grande do Sul o detalhamento da proposta de cronograma e protocolos para a retomada das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas da Capital.

A decisão de enviar as medidas foi tomada na tarde de terça-feira (22), durante reunião entre as secretarias estaduais e municipais de Saúde e Educação e a Procuradoria-Geral do Município.

A proposta da prefeitura prevê o retorno da educação infantil a partir de 28 de setembro apenas para alimentação, atividades de apoio e adaptação. Em 5 de outubro, as escolas de educação infantil estariam autorizadas a receber alunos para as atividades presenciais. Nessa data, também retomariam as atividades os estudantes do terceiro ano do ensino médio, educação profissional e EJA (educação de jovens e adultos).

A partir do dia 13 de outubro, fica autorizada a alimentação em todas as escolas, além de atividades de apoio. A data prevista para retorno do ensino fundamental 1 e educação especial é 19 de outubro, e do fundamental 2, especial e primeiro e segundo anos do ensino médio, é 3 de novembro.

Entre os protocolos, está o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas para escolas de ensino fundamental e médio; evitar contato entre as turmas com escalas para intervalos, uso de refeitório, entrada e saída, entre outras áreas comuns; limite de uma pessoa por vez em espaços de convivência, como sala dos professores, salas de descanso; evitar a presença de pais, cuidadores e outros visitantes no interior da escola; uso de máscara obrigatória a partir do ensino fundamental 2 e higiene dos ambientes.

Confira aqui a lista completa de protocolos propostos pela prefeitura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre