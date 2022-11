Futebol Piqué chora em adeus ao Barcelona, diz que “amar é deixar ir” e abre porta para voltar como presidente do clube

Piqué anunciou sua despedida dos gramados na última semana. (Foto: Twitter/FC Barcelona)

Gerard Píqué se despediu do futebol. O ídolo do Barcelona deu adeus aos torcedores na vitória por 2 a 0 sobre o Almería, neste sábado (5), pela 13ª rodada de LaLiga. Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro foi substituído e ovacionado pelos 92 mil torcedores no Camp Nou. O ídolo se despede com uma grande carreira de sucesso no Manchester United e Barcelona. Ao todo, ele conquistou três Mundiais de Clubes, quatro Champions League, uma Premier League, uma Copa da Liga Inglesa, oito La Liga e sete Copa do Rei.

Após a partida, muita emoção. Nas últimas palavras como jogador culé, Piqué chegou a chorar para explicar o sentimento que carrega pelo clube do coração. Admitiu que “amar é deixar ir” e lembrou um diálogo em que afirma “nasci aqui e vou morrer aqui”.

“Em primeiro lugar, muito obrigado a todos os companheiros de equipe, funcionários, fisioterapeutas. Você percebe que na vida às vezes amar é deixar ir. Acho que de tanto amor com o Barça, era a hora de nos deixar um espaço, um pouco de ar”, disse Piqué, que reforçou o sonho de ser presidente do Barcelona.

“E tenho certeza de que no futuro retornarei (a torcida gritava presidente, presidente!) Isso não é uma despedida, eu já disse isso com 16 anos quando fui para o Manchester United e voltei. Como diz meu avô, nasci aqui e vou morrer aqui. Visca, Barça!”, finalizou.

Piqué atuou por 15 temporadas com a camisa do Barcelona. Ao todo, foram 8 títulos de LaLiga, 7 de Copas do Rei, 6 de Supercopas da Espanha, 4 canecos de Champions League, 3 de Mundiais de Clubes, 3 títulos de Supercopas da Europa. Além disso, foi campeão do mundo com a Espanha em 2010.

Jogo

O Barcelona desperdiçou uma grande oportunidade logo nos primeiros minutos de jogo. O árbitro marcou pênalti após toque de mão. O artilheiro Lewandowski foi para a bola, mas jogou para fora. Na primeira etapa, o Barcelona foi superior, criou um bom volume de jogo, pressionou, mas não conseguiu reverter a pressão em gols. Enquanto isso, o Almería teve apenas uma boa oportunidade no primeiro tempo, que foi parada nas mãos do goleiro Ter Stegen.

O Barcelona voltou atento para o segundo tempo, continuou a pressão e achou um gol logo no começo. Aos três minutos, Dembélé recebeu na direita de Busquets, carregou para dentro da área e bateu cruzado. O goleiro nem mexeu.

A pressão do Barcelona era muito forte e a equipe furou a defesa adversária mais uma vez. Dessa vez, com De Jong. O holandês pegou um rebote de um chute de Ansu Fati e definiu o resultado.

