Para quem já tem conta na Caixa, os créditos são realizados nas contas existentes, e os valores podem ser movimentados com a utilização do cartão da conta, internet banking ou APP da Caixa.

Com o aumento do salário mínimo em janeiro, o valor do abono salarial varia de R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.