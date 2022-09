Economia PIS/Pasep: saiba como consultar e sacar cotas pelo aplicativo do FGTS

4 de setembro de 2022

De acordo com a instituição, cerca de 10,6 milhões de pessoas têm valores a receber em cotas do PIS/Pasep

Estão abertas, desde o último dia 25, as consultas e saques de valores relativos ao PIS/Pasep por meio do aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). De acordo com a Caixa Econômica Federal, R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep estavam disponíveis e 10,6 milhões de pessoas teriam valores a receber.

Veja como consultar e sacar no aplicativo

Abra o aplicativo do FGTS. Selecione a mensagem “Você possui saque disponível”. Vá em “Solicitar o saque do PIS/PASEP”. Verifique seus dados. Confirme o saque. O beneficiário deve indicar a sua conta bancária de preferência para receber o valor. Não há custo nessa transação.

Saiba como sacar o dinheiro em canais físicos

O saque pode ser feito por meio de um Cartão Social em unidades lotéricas e terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. O valor de saque permitido é de até R$ 3 mil.

O que fazer no caso de trabalhar falecido?

O beneficiário pode acessar o seu próprio App FGTS. Solicite o saque na opção “Meus Saques”. Vá para “Outras Situações de Saque”. Escolha a opção “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”. Reúna os documentos necessários e confirme a solicitação.

