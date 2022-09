Economia PIS-Pasep: saiba como consultar e sacar cotas pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 10,6 milhões de pessoas têm valores a receber em cotas do PIS-Pasep. (Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estão abertas, desde o último dia 25 de agosto, as consultas e saques de valores relativos ao PIS/Pasep por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS/Pasep estavam disponíveis e 10,6 milhões de pessoas teriam valores a receber.

Veja como consultar e sacar no aplicativo:

– Abra o aplicativo do FGTS.

– Selecione a mensagem “Você possui saque disponível”.

– Vá em “Solicitar o saque do PIS/PASEP”.

– Verifique seus dados.

– Confirme o saque.

O beneficiário deve indicar a sua conta bancária de preferência para receber o valor. Não há custo nessa transação.

O dinheiro também pode ser sacado em canais físicos por meio de um Cartão Social em unidades lotéricas e terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. O valor de saque permitido é de até R$ 3 mil.

No caso de trabalhar falecido, o beneficiário final pode acessar o seu próprio App FGTS. Veja o passo a passo.

– Solicite o saque na opção “Meus Saques”.

– Vá para “Outras Situações de Saque”.

– Escolha a opção “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”.

– Reúna os documentos necessários e confirme a solicitação.

Quando sacar

Os trabalhadores que esqueceram ou preferiram não sacar o abono salarial PIS/Pasep ainda podem solicitar o dinheiro.

Para quem ainda não fez o saque do abono liberado este ano (referente a 2020), os valores estão disponíveis até 29 de dezembro. Para este grupo, o abono do PIS foi creditado em conta corrente ou poupança na Caixa – ou em poupança social digital (Caixa Tem) para os não correntistas do banco.

Já para quem deixou de sacar o benefício de anos anteriores, é preciso antes fazer uma requisição formal de reemissão para o saque – o prazo também acaba em 29 de dezembro. Se não sacar, somente poderá fazê-lo no calendário do próximo ano, pedindo novamente a reemissão.

Reemissão

O pedido pode ser feito presencialmente, com um documento com foto em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho para abertura de recurso administrativo (veja aqui o endereço de um posto mais próximo), ou pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br, colocando no lugar de “uf” a sigla do estado em que o trabalhador reside.

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias naquele ano.

É preciso que o trabalhador já estivesse inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos naquele ano, e com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial, conforme categoria da empresa.

O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. O Pasep é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia