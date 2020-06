Magazine Piscina, sauna e mais: os detalhes da nova casa de Luísa Sonza em São Paulo

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Luísa Sonza mostrou pela primeira vez sua casa nova! A cantora anunciou a novidade no Instagram ao compartilhar uma foto da nova residência em São Paulo. “Sonza’s house”, resumiu a artista na legenda.

Na imagem publicada nesta segunda-feira (08), a dona do hit “Braba” posa na frente do imóvel. O registro deixa em evidência o jardim com coqueiros e árvores diversas, piscina e a construção branca de dois andares com sacada, varanda externa e muito mais. Para a ocasião, ela apostou em um look com cropped preto, casaco verde militar longo, calça jeans e bota branca.

A nova casa de Luísa Sonza está avaliada em R$ 4 milhões e fica no bairro Alphaville, em Barueri, no mesmo condomínio que o casal MC Guimê e Lexa. A jovem de 22 anos se mudou para o local após passar alguns dias morando com os pais no Rio Grande no Sul após a separação de Whindersson Nunes. O novo imóvel da cantora também podia ser alugado por R$ 25 mil por mês.

A casa de Luísa Sonza conta com 600 m² de terreno e 690 m² de área construída. O imóvel de 2 andares conta com 4 suítes, 1 quarto tradicional, escritório, cozinha americana, área com churrasqueira, 3 vagas na garagem, sauna e academia. Além disso, o local é equipado com cerca de 4 salas, sendo elas de jantar, de TV, de jogos e de relaxamento com lareira. O ambiente conta com um pé-direito alto e conceito de espaço aberto com decoração clean. Um dos banheiros conta com decoração de mármore preto com banheira, bancada dupla e chuveiro.

