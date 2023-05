Economia Pix bate novo recorde e atinge 124,3 milhões de transações

8 de maio de 2023

Valor liquidado nas operações ficou acima de R$ 68 milhões Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Valor liquidado nas operações ficou acima de R$ 68 milhões. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Pix, mecanismo de pagamento instantâneo do BC (Banco Central), contabiliza um novo recorde de transações diárias.

Na última sexta-feira (05), foram feitos 124,3 milhões de operações de transferências, o maior desde sua criação em 2019, e um valor liquidado acima de R$ 68 milhões. No recorde anterior, em 10 de abril foram com 105, 6 milhões de transações.

De acordo com os dados do Banco Central, os brasileiros usam mais a plataforma na hora do almoço, por volta das 12h, e depois do expediente, a partir das 18h. Devido ao constante aumento de pessoas que preferem o Pix, formas como o boleto bancário e os cartões de crédito e débito estão perdendo espaço no dia a dia.

No fim de abril de 2023, havia um total de 601.588.145 de chaves cadastradas. Chaves aleatórias seguem sendo a preferência dos usuários, seguida do CPF, do número do celular, do endereço de e-mail e, por fim, do CNPJ.

