Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Foram 20.113 doses contra gripe, 10.707 contra a Covid-19 e outras 3.576 doses de vacinas do calendário de rotina Foto: Cristine Rochol/PMPA Foram 20.113 doses contra gripe, 10.707 contra Covid-19 e outras 3.576 doses de vacinas do calendário de rotina (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) aplicou 31.396 doses de vacinas em Porto Alegre no sábado (06), Dia D da campanha de vacinação contra influenza (gripe) na cidade.

Contra gripe, foram 20.113 doses administradas. Contra a Covid-19, foram 10.707 e outras 3.576 doses foram de vacinas do calendário de rotina, beneficiando 2.726 pessoas que estavam com atraso no esquema vacinal.

A chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da SMS, Renata Capponi, avalia como positivo o resultado do dia D. “Conseguimos perceber a adesão da população ao Dia D em nosso município. Esperamos que, com a abertura de todos os grupos para influenza e da disponibilização da vacina bivalente para os maiores de 18 anos, a população continue buscando a imunização nos serviços de saúde para que possamos alcançar as metas necessárias para garantir a nossa proteção”, destaca a enfermeira.

Gripe

A campanha de vacinação contra gripe prossegue até 31 de maio para os grupos prioritários em todas as unidades de saúde da SMS: idosos, crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores do transporte público, funcionários do sistema prisional, professores.

Atualização do esquema – No total, 2.726 pessoas buscaram atendimento no Dia D e receberam doses de vacinas do calendário de rotina, chegando a 3.576 doses administradas.

Covid-19

No Dia D, a SMS ofereceu vacinas contra Covid-19 para todos os públicos aptos a receberem dose – seja do esquema primário, seja dose de reforço ou a dose da vacina bivalente, que registrou o maior contingente de procura, com 9.928 doses:

Números de doses:

Vacina contra influenza – 20.113

Vacinas de rotina – atualização – 3.576

Vacinas contra Covid-19 – 10.707, assim distribuídas:

Pfizer Bivalente: 9.928

Pfizer Ped: 299

Pfizer Baby: 227

Butantan: 51

Pfizer monovalente: 202

2023-05-08