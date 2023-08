Economia Pix bate novo recorde e supera 140 milhões de transações em um dia

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

O recorde anterior tinha sido registrado em 7 de julho, com 134,8 milhões de transações num único dia. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu novo recorde na última sexta-feira (4). Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 140 milhões de transações em 24 horas.

Somente naquele dia, 142,4 milhões de transferências via Pix foram feitas para usuários finais. Conforme o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e a alta demanda não comprometeu o funcionamento do Pix.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumula 151,9 milhões de usuários, dos quais 139,4 milhões de pessoas físicas e 12,5 milhões pessoas jurídicas. Em junho, o sistema superou a marca de R$ 1,36 trilhão movimentados por mês.

Quase três anos depois, sistema de transferências instantâneas já é usado pela maior parte dos consumidores brasileiros, tem substituído as transferências bancárias e já ultrapassou a utilização do dinheiro em pagamentos no país. O dado faz parte de uma pesquisa de uma consultoria.

O levantamento da empresa mostra que o sistema de pagamento instantâneo já é mais utilizado que o dinheiro na distribuição de gastos entre meios de pagamento – 66% dos entrevistados substituíram os pagamentos em dinheiro por pagamentos Pix.

Ele é visto pelos consumidores como um meio de pagamento de alta conveniência e flexibilidade. O meio de pagamento instantâneo está substituindo o cartão de débito e dinheiro devido à facilidade de uso e instabilidade da transação.

Ao todo, 98% dos entrevistados disseram que possuem chave Pix e usaram o meio de pagamento. Já 59% das pessoas usam Pix pela conveniência da velocidade da transação e capacidade de fazer a qualquer momento.

