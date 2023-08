Porto Alegre Primeiro domingo de funcionamento do Mercado Público conta com 10 mil visitantes

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desde a década de 1980, o mercado não tinha operação dominical no comércio. Foto: Alex Rocha/PMPA Desde a década de 1980, o mercado não tinha operação dominical no comércio. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro domingo (6) de funcionamento do Mercado Público de Porto Alegre contou com 10 mil visitantes. Desde a década de 1980 o mercado não tinha operação dominical no comércio. Ao todo 40 bancas, além de outo bares e restaurantes estiveram em funcionamento, das 10h às 16h.

A abertura aos domingos ainda será facultativa e está de acordo com o novo regimento interno do Mercado Público, publicado pela administração em 7 de julho deste ano, com a instituição de diversas normas, regras de funcionamento, higiene, operação e convivência no local.

Os 106 permissionários tiveram 30 dias para se adequar às novas normas, que começaram a valer no dia 5 de agosto.

Iniciativa aprovada por comerciantes e frequentadores, o tradicional ponto turístico, cultural e gastronômico da capital gaúcha, que completa 154 anos neste ano, teve apresentações musicais ao vivo e uma feira de carros antigos.

O prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama Valéria Leopoldino estiveram presentes.

“Queremos incentivar a realização de mais atrações culturais, shows e muita música para a população que vem visitar o Mercado Público nos fins de semana” disse Melo.

A operação no domingo será sempre das 10h às 16h, aproveitando a jornada ligada ao atendimento dos restaurantes. A adesão vem sendo monitorada pela Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/primeiro-domingo-de-funcionamento-do-mercado-publico-conta-com-10-mil-visitantes/

Primeiro domingo de funcionamento do Mercado Público conta com 10 mil visitantes

2023-08-07