Brasil Pix bate recorde de transações simultâneas em um só dia: mais de 50 milhões de reais

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Em outubro, foram 1,2 bilhão de transações principalmente entre pessoas e pagamentos para empresas. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Pix bateu o recorde de transações em um só dia na última sexta-feira (10). Foram 50,3 milhões de transferências instantâneas, superando o recorde anterior de 50 milhões alcançado em 5 de novembro, de acordo com o Banco Central (BC).

O uso do Pix para transferências entre pessoas e para pagamentos por produtos e serviços vem crescendo mês após mês desde o seu lançamento em novembro de 2020.

Em outubro foram registradas 1,2 bilhão de transações, superando o número de setembro, quando 1 bilhão foram feitas. A maior parte delas são transferências entre pessoas: 73%. Outros 17% se referem a pagamentos de pessoas para empresas.

O Pix tem se mostrado uma ferramenta de inclusão das pessoas no sistema financeiro. Segundo o BC, 45,6 milhões de pessoas que não haviam realizado transações eletrônicas no último ano, como TED e DOC, passaram a fazer Pix.

A ferramenta também ajudou os pequenos negócios que passaram a pagar menos taxas tanto na hora de vender quanto de pagar seus compromissos, como salários e fornecedores.

Lotéricas

A implementação do Pix pode dar mais um passo importante ainda neste ano. As Lotéricas Caixa — ou casas lotéricas — vão aceitar as opções de Pix Saque e Pix Troco para pagamentos que atingirem um limite máximo de R$ 500 por dia. A novidade está marcada para chegar a partir de 27 de dezembro, e correntistas de todos os bancos do Brasil terão acesso ao meio de pagamento em lotéricas.

Atualmente, é possível realizar pagamentos via Pix em Lotéricas, já que o Banco Central (BC) publicou uma portaria em novembro de 2020 autorizando operações desse tipo.

No dia 24 de novembro, o BC publicou uma portaria que permite o uso de Pix Saque e Pix Troco por agências das Lotéricas Caixa. Segundo a Febralot (Federação Brasileira de Empresas Lotéricas), falta apenas a emissão de uma nota técnica pelo BC para informar os bancos de que eles podem adaptar suas soluções ao sistema dos estabelecimentos.

A novidade vai permitir que clientes façam saques em lotéricas, além de receber troco ao fazerem apostas ou pagamentos. Para cada operação usando Pix Saque ou Pix Troco, a agência ganhará uma remuneração de R$ 0,71. A Febralot prevê que o Pix Saque e Pix Troco vão trazer ainda mais clientes para as lotéricas, porque todos as 762 instituições financeiras cadastradas — que somam 115 milhões de correntistas com chaves do Pix — serão incluídas na operação.

O valor máximo de R$ 500, autorizado pelo Banco Central para operações de Pix Saque e Troco em lotéricas, é válido para o período da manhã e da tarde, das 6h às 19h59.

Entre as 20h e 6h, operações passam a ter limite de R$ 100. O montante é reduzido de acordo com o teto do BC para transferências via Pix estabelecido para o período noturno — a medida visa combater eventuais crimes e fraudes que se aproveitam da ferramenta de pagamento.

Paulo Henrique Ângelo, vice-presidente da Rede Caixa para varejo, disse que a mudança deve ser um divisor de águas para as agências lotéricas no País. Ele destacou em nota que, a julgar pelo entusiasmo dos outros executivos da Caixa em reunião para apresentar a novidade, a vinda do Pix Saque e Pix Troco deve atrair ainda mais clientes aos estabelecimentos.

O problema é que muitas lotéricas sequer aceitam Pix. Mesmo após um ano em que o uso da opção de pagamento instantâneo foi autorizado nesses estabelecimentos pelo BC, as agências da Caixa ainda não possuem integração com nenhum banco para aceitar transferências. Mesmo sendo ligadas à Caixa, as lotéricas também não aceitam Pix desse banco.

Muitos clientes reclamam nas redes sociais sobre essa falta de atualização das Lotéricas Caixa. Também não é possível pagar faturas usando Pix em algumas lotéricas. Mesmo assim, a Caixa afirma que, nesses estabelecimentos, foram registrados 4 milhões de operações pelo Pix desde 2020.

