Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Ministro admitiu o problema somente horas depois de o próprio ministério ter negado. Foto: MS/Divulgação Ministro admitiu o problema somente horas depois de o próprio ministério ter negado. (Foto: MS/Divulgação) Foto: MS/Divulgação

O Ministério da Saúde sofreu um segundo ataque hacker entre o fim da noite de domingo (12) e esta segunda-feira (13). A nova ação, que tinha sido negada pelo Ministério da Saúde ao longo de toda a tarde, foi admitida pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no começo desta noite em entrevista em Brasília.

Inicialmente, ao negar o segundo ataque, a pasta divulgou nota afirmando que o DATASUS realizava “manutenção preventiva na rede interna”. Agora, mesmo dizendo que a segunda ação teve um impacto menor, Queiroga admitiu que o governo omitiu a informação ao longo do dia.

“São duas coisas diferentes. Aquele primeiro ataque não foi um ataque ao Ministério da Saúde, aquilo foi a nível da Embratel, né? E felizmente, os dados não foram comprometidos. Em relação a esse [segundo ataque], foi algo de menor monta e estamos trabalhando para recuperar isso o mais rápido possível. Esse é o objetivo, estamos trabalhando aqui de maneira intensa para que tudo esteja restabelecido”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

De acordo com fontes da Polícia Federal, de domingo para esta segunda-feira, houve novas tentativas de ataques hacker no sistema do Ministério da Saúde. O sistema de e-mails, por exemplo, ficou fora do ar.

Procurado mais cedo, o Ministério da Saúde se limitou a dizer que se tratava de manutenção da rede, mas, reservadamente, fontes do próprio ministério e da Polícia Federal disseram que o problema dos e-mails está relacionado aos ataques de hackers. Funcionários foram avisados de que não precisavam ir para o ministério nesta segunda.

Normalização dos sistemas

Questionado sobre a previsão de restabelecimento, Queiroga informou que o novo ataque deve afetar a estimativa anterior de estabilização até esta terça (14).

