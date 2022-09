Política PL de Bolsonaro diz que encontrou falhas na Justiça Eleitoral que podem impactar eleições

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o partido, foram 24 itens identificados como falhas, quando confrontados com a Constituição Federal, leis e outros documentos oficiais Foto: Divulgação Segundo o partido, foram 24 itens identificados como falhas, quando confrontados com a Constituição Federal, leis e outros documentos oficiais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Partido Liberal divulgou uma nota em que afirma haver uma série de falhas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que podem afetar o resultado das eleições, citando como base em uma auditoria feita pelo partido. O presidente Jair Bolsonaro, principal crítico do sistema eleitoral é filiado ao partido.

“A auditoria do Partido Liberal (PL) utilizou uma lista de avaliação e controles com 215 questões propostas com base no Anexo A da norma ABNT de Sistemas de Gestão da Segurança da Informação – Requisitos (NBR ISO IEC 27001 de 2013). O TSE satisfaz plenamente apenas 5% dos requisitos para atender à certificação por esta norma de segurança”, diz o partido.

Constituição

“Ao todo, foram 24 itens identificados como falhas, quando confrontados com a Constituição Federal, leis, resoluções, normas técnicas e boas práticas, detalhados no Relatório de Auditoria de Conformidade do PL no TSE”, completa.

Na nota, o PL afirma que sua equipe técnica está à disposição da Corte para “aperfeiçoar a governança de TI e da gestão de segurança da informação”.

Confiança

Na quarta-feira (27), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reiterou usa confiança nas urnas eletrônicas durante encontro com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Segundo Valdemar, o partido não vai “criar problemas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política