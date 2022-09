Porto Alegre Justiça Eleitoral gaúcha quer informações sobre passe livre no domingo de eleição em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Para o Tribunal Regional Eleitoral, trata-se de matéria de competência municipal que, seguramente, será bem equacionada Foto: Alex Rocha/PMPA Para o Tribunal Regional Eleitoral, trata-se de matéria de competência municipal que, seguramente, será bem equacionada. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Faltando três dias para o primeiro turno das eleições deste ano, até o momento não há informações sobre liberação do passe livre no transporte coletivo de Porto Alegre. Diante disto, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Desembargador Francisco José Moesch, fez contato com o poderes executivo e legislativo municipais em busca de esclarecimentos.

O desembargador terá encontros em breve com o prefeito Sebastião Melo e o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Idenir Cecchim. Para o Tribunal, trata-se de matéria de competência municipal que, seguramente, será bem equacionada.

