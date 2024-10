Política PL de Bolsonaro ganha em quatro capitais, e PT de Lula, em uma

27 de outubro de 2024

o PL ficou entre os partidos que mais conquistaram prefeituras nas principais cidades do País. (Foto: Reprodução)

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou quatro capitais nas Eleições 2024. Já o PT, sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saiu com um candidato vitorioso. Ao todo, 26 capitais estavam em disputa. Com os resultados do 2º turno nesse domingo (27), o PL ficou entre os partidos que mais conquistaram prefeituras nas principais cidades do País.

MDB e PSD ganharam em 5 capitais, União Brasil e PL venceram em quatro capitais; Podemos e PP ganharam em 2 capitais; Avante, PSB, PT e Republicanos venceram em uma capital.

O partido do ex-presidente Bolsonaro entrou na eleição com candidatos próprios em 14 capitais. Dois foram eleitos já no 1º turno: JHC, que foi reeleito em Maceió (AL), e Tião Bocalom, reeleito em Rio Branco (AC).

Nesse domingo, foram duas novas vitórias: com Abílio Brunini, em Cuiabá (MT), e Emília Corrêa, em Aracaju (SE).

Veja como foi o desempenho de cada um deles:

JHC conquistou a reeleição no 1º turno, com mais de 80% dos votos válidos. O prefeito da capital alagoana entrou para o PL em 2022, durante as eleições presidenciais, para apoiar Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição.

Bocalom foi reeleito na capital do Acre com 54,82% dos votos válidos no 1º turno. Ele se filiou ao PL, partido de Bolsonaro, em março deste ano, após deixar o PP.

Abílio Brunini foi eleito em Cuiabá, no 2º turno, com 53,80% dos votos válidos. Brunini já foi vereador. Se candidatou à prefeitura em 2020, mas perdeu no 2º turno. Em 2022, foi eleito deputado federal.

Emília Corrêa venceu no 2º turno com 57,46% dos votos válidos. Ela é a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju.

O partido do presidente Lula iniciou a eleição com 13 candidatos próprios, mas venceu apenas em Fortaleza (CE), com Evandro Leitão. A disputa foi uma das mais apertadas do Brasil.

Evandro Leitão foi eleito prefeito da capital cearense com 50,38% dos votos válidos, contra o candidato André Fernandes, do PL. A diferença foi de apenas 0,76%.

Apesar do resultado fraco, houve uma melhora para a performance do PT, que não vencia em capitais desde 2016.

Entre os partidos

Quando somadas as candidaturas e coligações — ou seja, as chapas em que um dos partidos entrou como aliado —, o PT e o PL foram adversários em 25 capitais e aliados em uma.

Nomes coligados ao PL venceram em 8 capitais, enquanto ao PT, em 2. Veja abaixo quem são.

Coligações do PL

Boa Vista (RR): elegeu Arthur Henrique (MDB) no 1º turno

Florianópolis (SC): elegeu Topázio Neto (PSD) no 1º turno

Macapá (AP): Dr. Furlan (MDB) no 1º turno

Salvador (BA): Bruno Reis (União Brasil) no 1º turno

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD), no 2º turno

Natal (RN): Paulinho Freire (União Brasil), no 2º turno

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB), no 2º turno

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB), no 2º turno

Coligações do PT

Recife (PE): elegeu João Campos (PSB) no 1º turno

Rio de Janeiro (RJ): elegeu Eduardo Paes (PSD) no 1º turno

Partidos com mais prefeitos eleitos

As legendas com maiores números de prefeitos eleitos entre as capitais foram o MDB e o PSD. As siglas saíram vitoriosas em cinco cidades cada.

Veja a lista de partidos e quais capitais vão governar:

MDB: Belém (PA), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP);

PSD: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA);

PL: Aracaju (SE), Cuiabá (MT), Maceió (PL) e Rio Branco (AC);

União Brasil: Goiânia (GO), Natal (RN), Salvador (BA) e Teresina (PI);

Podemos: Palmas (TO) e Porto Velho (RO);

PP: Campo Grande (MS) e João Pessoa (PB);

Avante: Manaus (AM);

PSB: Recife (PE);

PT: Fortaleza (CE);

Republicanos: Vitória (ES).

PT x PL no 2º turno

Em todo o País, PT e PL disputaram o 2º turno de forma direta em 2 capitais: Cuiabá (MT) e Fortaleza (CE). Cada um dos partidos venceu um duelo.

Veja as definições:

Cuiabá: Abílio Brunini saiu vencedor, com 53,80% dos votos válidos;

Fortaleza: Evandro Leitão foi eleito, com 50,38% dos votos.

Quando consideradas as coligações, o PT de Lula e o PL de Bolsonaro foram adversários em três capitais no 2º turno.

Veja os resultados:

Natal (RN): Paulinho Freire (União) foi eleito com 55,34% dos votos válidos;

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) venceu com 61,53% dos votos;

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) ganhou com 59,38% dos votos. As informações são do G1.

PL de Bolsonaro ganha em quatro capitais, e PT de Lula, em uma

2024-10-27