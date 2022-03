Colunistas PL e Republicanos confirmam chapa dos pré-candidatos Jair Bolsonaro Presidente, Onyx Lorenzoni Governador e Hamilton Mourão Senado

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Encontro com os presidentes do PL e Republicanos, selou acordo para apoio às pré-candidaturas de Jair Bolsonaro Presidente, Onux Lorenzoni Governador e Hamilton Mourão Senador Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Em reunião realizada em Brasília, o partido Republicanos selou acordo com o PL para formar uma aliança de apoio no Rio Grande do Sul às pré-candidaturas de Jair Bolsonaro à presidência da Republica, Onyx Lorenzoni para governador e Hamilton Mourão para Senador.

O acordo foi confirmado no encontro que reuniu os presidentes nacionais do PL, Valdemar Costa Neto e Marcos Pereira, do Republicanos. e os presidentes estaduais dos dois partidos, Onyx Lorenzoni e Carlos Gomes e o vice-presidente da Republica Hamilton Mourão.

O próximo passo, anunciaram os dirigentes dos dois partidos, será levar esta deliberação às convenções que deverão confirmar a aliança PL/Republicanos,e o apoio à chapa que terá Jair Bolsoanro presidente da Republica, Onyx Lorenzoni para governador do Rio Grande do Sul,e Hamilton Mourão disputando a cadeira ao senado .

