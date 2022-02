Brasil Placa se solta enquanto turista estava em mirante na Serra de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Acidente ocorreu na Serra do Rio do Rastro no sábado (19). (Foto: PMRv/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma placa de metal se soltou do mirante da Serra do Rio do Rastro em Lauro Müller, na Serra catarinense, no sábado (19). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por pouco um turista que estava no local não caiu. O acidente ocorreu no km 404,6 da SC-390.

A guarnição foi acionada por volta das 12h30. Chegando no local, foi informada que a placa de metal se soltou no momento em que o homem estava no mirante. Ele foi salvo por turistas que estavam próximos.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina (SEI) foi informada sobre o acidente. A área foi isolada pelos policiais rodoviários.

Em final de janeiro, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) registrou outra ocorrência na região serrana: a queda de uma barreira na Serra do Rio do Rastro. Rochas e terra cederam a atingiram a pista. Não houve registro de feridos e nem de veículos atingidos pela barreira nesta ocasião.

Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), o deslizamento foi causado pelo alto volume de chuvas que atingia a região no período. “Acredito que em razão da chuva [ocorreu o desmoronamento]. O terreno na serra é bastante instável”, informou o capitão PM, Álvaro Paes na época.

“Outros pontos passíveis de deslizamento continuam sendo monitorados em conjunto com a Defesa Civil”, informou a SEI. Segundo a pasta, este ponto específico ainda não havia passado por obras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil