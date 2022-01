Política Planalto confirma viagem de Bolsonaro ao Suriname em 20 e 21 de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Ainda não há detalhes sobre a agenda do presidente no país vizinho Foto: Alan Santos/PR Ainda não há detalhes sobre a agenda do presidente no país vizinho. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O Palácio do Planalto confirmou nesta terça-feira (11) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) irá a Paramaribo, capital do Suriname, nos dias 20 e 21 de janeiro. Será a primeira viagem internacional do chefe do Executivo em 2022. De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social), ainda não há detalhes sobre a agenda do presidente no país vizinho.

No dia 5 de janeiro, após receber alta hospitalar em São Paulo, Bolsonaro disse que tinha uma viagem programada para a Rússia em fevereiro, mas não mencionou o Suriname.

Na ocasião, o presidente também afirmou que iria ao Nordeste do País e ao Rio de Janeiro ainda neste mês. O chefe do Executivo ficou dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul da capital paulista, com um quadro de obstrução intestinal.

De volta a Brasília na semana passada, depois da alta hospitalar e de um período de folga no Guarujá (SP) e em São Francisco do Sul (SC), Bolsonaro já compareceu a um jogo de futebol beneficente organizado por cantores sertanejos e a um culto evangélico.

Em dezembro de 2021, o presidente tinha uma viagem marcada para o Paraguai, mas cancelou sua participação em um evento do país vizinho por causa das condições meteorológicas em Bonito (MS), de onde ele se deslocaria de helicóptero até Carmelo Peralta, município paraguaio.

