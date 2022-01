Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma mais de 10 mil novos casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O número indica um aumento representativo de infecções no Rio Grande do Sul Foto: EBC O número indica um aumento representativo de infecções no Rio Grande do Sul. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul confirmou nesta terça-feira (11) mais de 10 mil novos casos de coronavírus, conforme a SES (Secretaria Estadual de Saúde). O boletim diário de atualização da enfermidade reporta o registro de 10.121 contaminados de segunda-feira (10) para esta terça-feira. O balanço leva em conta uma quantidade pequena de casos represados de dias anteriores.

O número indica um aumento representativo de infecções no Rio Grande do Sul, uma vez que no período de 3 a 9 de janeiro foram confirmados 27.502.

Com a atualização desta tarde, o Estado atinge a marca de 1.545.035 testes positivos para a enfermidade. De acordo com a SES, 95% das pessoas que contraíram o vírus se recuperaram e 3% seguem em acompanhamento médico.

Além dos casos, a secretaria reportou mais 13 mortes em decorrência da doença. Assim, 36.497 já perderam a vida para o coronavírus no Rio Grande do Sul. A mortalidade do vírus em solo gaúcho é 320,8 para cada 100 mil habitantes e a letalidade segue em 2,4%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul