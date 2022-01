Porto Alegre Pessoas com fibromialgia terão atendimento preferencial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cartão será confeccionado de segunda a sexta-feira Foto: Cristine Rochol/PMPA Cartão será confeccionado de segunda a sexta-feira. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em atendimento à Lei Municipal 12.711, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) passou a fornecer cartão de prioridade a portadores de fibromialgia – doença crônica que desencadeia dor generalizada no corpo. A confecção do documento poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em quatro coordenadorias de saúde, em Porto Alegre.

Segundo o secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta, o documento irá garantir prioridade no atendimento em empresas públicas e concessionárias, sendo um benefício importante para que o portador da doença receba todos os cuidados necessários. “Temos a responsabilidade de fortalecer as políticas públicas para atendimento das pessoas que convivem com essa enfermidade”, destaca.

O documento será disponibilizado mediante atestado médico constando CID 11 MG30.01 e Documento de Identidade. Caso o usuário não tenha o atestado para comprovação, será necessário agendar consulta médica em uma unidade de saúde. Para ser validada, a carteira deve ser carimbada e assinada pela coordenação do serviço no verso.

Sobre a doença

A fibromialgia é uma patologia caracterizada por dor crônica de localização pouco definida com resposta parcial a analgesia com importante comprometimento físico e emocional. É mais comum entre as mulheres de 30 a 50 anos. Pode estar associada a sintomas depressivos, fadiga e alteração do sono.

Locais de confecção do cartão de prioridade de fibromiálgicos:

Coordenadoria de Saúde Leste – avenida Bento Gonçalves, 3722 – Partenon. Telefone: 3289-5529 ou 3289-5521.

Coordenadoria de Saúde Oeste – rua Moab Caldas, 400, 4º andar – Santa Tereza. Telefone: 3289-2971 ou 3289-2905.

Coordenadoria de Saúde Norte – rua Três de Abril, nº 90 – Passo d’Areia. Telefone: 3289-5697 ou 3289-5693.

Coordenadoria de Saúde Sul – rua Pitta Pinheiro Filho,176 – Camaquã ou avenida João Antônio da Silveira, 3330 (acesso 2 Hospital da Restinga) – Restinga. Telefone: 3249-8112 ou 3289-2342.

Atendimento de segunda a sexta-feira, 8h às 17h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre