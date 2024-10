Política Planalto divulga fotos de Lula dois dias após acidente doméstico

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

O presidente Lula (C) recebeu o ministro Alexandre Padilha (E) e o assessor Celso Amorim no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (21) Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O Palácio do Planalto divulgou nesta segunda-feira (21) as primeiras imagens públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o acidente doméstico que o fez cancelar uma viagem para a Rússia.

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, bateu a região da nuca e precisou levar cinco pontos no sábado (19). O presidente foi liberado para voltar para casa, mas orientado a cancelar viagens longas pelas próximas semanas – incluindo o embarque para a Rússia, previsto para domingo (20).

Nesta segunda, Lula despachou do próprio Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília. Ele recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da presidência Celso Amorim.

Em uma rede social, a conta oficial do petista postou uma das imagens, acompanhada da seguinte legenda: “Reunião do presidente Lula com o ministro Padilha e o assessor especial Celso Amorim, nesta manhã no Palácio do Alvorada”.

Após a reunião, o ministro Alexandre Padilha afirmou que o presidente “em nenhum momento, teve perda de consciência, desorientação”. “Ele mesmo buscou socorro naquele momento [após o acidente]”, contou Padilha.

Segundo o ministro, embora Lula esteja autorizado a realizar algumas atividades, caso de reuniões no Palácio da Alvorada, ainda não há previsão de retorno aos compromissos no Palácio do Planalto.

Com a viagem cancelada, o presidente participará por videoconferência da Cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia. A delegação oficial será comandada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O presidente fez exames no hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite de sábado, logo após a queda, e também na manhã de domingo (20). Não há novos exames previstos para esta segunda-feira.

Queda no Alvorada e ferimento na nuca

Segundo o boletim médico divulgado neste domingo, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com um “ferimento corto-contuso em região occipital” – ou seja, um corte na região da nuca.

Os médicos avaliaram que o caso não é grave. Mas, por precaução, o cardiologista Roberto Kalil Filho orientou Lula a não fazer viagens de longa duração. A equipe médica informou que o presidente levou cinco pontos no ferimento. Ele foi liberado após o curativo para retornar ao Palácio da Alvorada e não chegou a ficar internado.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital”, diz o boletim assinado pelos diretores do hospital Rafael Gadia e Luiza Dib.

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, segue o boletim do Sírio-Libanês.

