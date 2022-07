Porto Alegre Plano de marketing terá ações para atrair visitantes a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O prefeito, Sebastião Melo, e o vice-prefeito, Ricardo Gomes, participaram do evento. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nesta terça-feira (5) o novo plano de marketing do turismo da Capital. O projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com Sebrae e diversas entidades, consiste em uma estratégia unificada para fomentar o setor e atrair visitantes de fora do estado e do Brasil para a Capital. O planejamento de ações e o levantamento sobre o olhar do turista em relação à cidade foram apresentados ao prefeito Sebastião Melo e ao vice-prefeito Ricardo Gomes.

Entre os objetivos estão a participação em feiras nacionais e internacionais, realizar tours com mídia externa para divulgar a cidade e aumentar o número de visitantes em 15% em relação a 2019, quando foram contabilizados 4,5 milhões de turistas únicos, de acordo com dados do Sebrae.

Para o prefeito, o grande desafio é Porto Alegre vender melhor suas potencialidades. “O bom vendedor é aquele que fala bem da cidade para dentro e para fora usando todos os espaços disponíveis para comunicar sobre o seu produto”, ressalta. Segundo ele, no mundo pós-pandemia, em que a fome e o desemprego são uma realidade, o turismo tem a capacidade de oferecer empregos temporários a muitos cidadãos, seja na rede hoteleira, em restaurantes ou transporte.

De acordo com dados do Tripadvisor, há um baixo reconhecimento de marca de Porto Alegre e um turismo difuso, ou seja, sem um posicionamento marcante da cidade. “A Capital tem muitas opções para o turista, da zona urbana à rural, da Orla do Guaíba às cervejarias artesanais do Quarto Distrito. É nessa pluralidade que precisamos identificar os pontos fortes e qualificar nossos serviços”, defende o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone.

Outro ponto deficitário apontado foi o atendimento aos visitantes e dificuldade em obter informações, além de baixo cuidado com reputação on-line, sem estímulos à avaliação, por exemplo. “Este é um plano da atividade econômica do turismo que, apesar de ter ações de curto, médio e longo prazo, já deve ter efeito imediato na divulgação da cidade”, comenta o diretor de turismo da SMDET, Luiz Armando de Oliveira.

O plano contará com três fases. A primeira será a capacitação de empresários, a formatação de produtos e networking do setor. A segunda será a abertura de canais de comunicação e atendimento coletivos ao turista por plataformas digitais. Já a terceira trata da divulgação e comercialização dos produtos turísticos, com investimento em campanhas publicitárias. Para colocar o plano em prática, será formada uma governança que acompanhará a implementação, fará captação de recursos e irá monitorar resultados.

Além da prefeitura, participaram do plano o Sindilojas, CDL, Convention Bureau, Abav, Sebrae, Comtur, Sindha, Abrasel, ACPA e Pacto Alegre, entre outros parceiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre